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Konyaspor'a Fildişili orta saha!

Atiker Konyaspor, Fransa Ligue 1 takımlarından Lorient forması giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Moryke Fofana'yı transfer etti

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Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor, Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lorient forması giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Moryke Fofana'yı 2,5 yıllığına renklerine bağladı.
 
Fofana, kulüp binasındaki imza töreninde, takıma çabuk uyum sağlamak istediğini söyledi.
 
"Buraya takıma katkı sağlamak için geldim"
 
Dışarıda konuşmak yerine sahadaki performansıyla ön plana çıkmayı hedeflediğini belirten Fofana, "Elimden geleni yaparak herkesi mutlu edeceğime inanıyorum. İlk önce hocamla ve oyuncu arkadaşlarımla tanışmak istiyorum. Buraya Allah'ın izniyle takıma katkı sağlamak için geldim." dedi.
 
Kulüp başkanı Ahmet Şan ise Fofana'yı 2 yıldır takip ettiklerini vurgulayarak, "Kendisiyle bugün 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Her iki tarafa da hayırlı olsun. İnşallah takımımızın sezonun ikinci devresindeki başarısına katkı sağlar." ifadelerini kullandı.
 
Konuşmaların ardından yeşil-beyazlı formayı giyen Fofana, kendisini Atiker Konyasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı. Fildişi Sahilli futbolcunun 21 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

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