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Gümüşhanespor-Atiker Konyaspor: 1-1

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. maçında Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor 1-0 önde götürdüğü maçta, 90+1'de penaltı golüne engel olamadı ve 1 puanla yetindi.

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Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. maçında Atiker Konyaspor, deplasmanda Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor ile 1-1 berabere kaldı.
 
72. dakikada Taner'in kendi kalesine attığı golle öne geçen konuk ekip, 90+1'de Menderes'in penaltı golüne engel olamadı ve karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.
 
İLK 11'LER
 
Gümüşhanespor
1 Hasan Hüseyin Akınay    
3 Mehmet Abdullah Çoban    
4 Salih Zafer Kurşunlu    
29 Taner Koç    
58 Mehmet Cansın Çiçek    
7 Cem Sultan    
8 Cumhur Yılmaztürk    
10 Onur Okan    
14 Serhat Mermer    
77 Mehmet Menderes Önkuzu    
9 Ali Özgün    
 
Atiker Konyaspor
1 Kaya Tarakçı    
4 Ali Turan    
19 Can Demir Aktav    
54 Mehmet Uslu    
89 Nejc Skubic    
2 Volkan Fındıklı    
8 Ali Çamdalı    
14 Kibong Mbamba    
20 Vedat Bora    
61 Halil İbrahim Sönmez    
88 Ioan Hora

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