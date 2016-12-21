Gümüşhanespor-Atiker Konyaspor: 1-1
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. maçında Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor 1-0 önde götürdüğü maçta, 90+1'de penaltı golüne engel olamadı ve 1 puanla yetindi.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. maçında Atiker Konyaspor, deplasmanda Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor ile 1-1 berabere kaldı.
72. dakikada Taner'in kendi kalesine attığı golle öne geçen konuk ekip, 90+1'de Menderes'in penaltı golüne engel olamadı ve karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.
İLK 11'LER
Gümüşhanespor
1 Hasan Hüseyin Akınay
3 Mehmet Abdullah Çoban
4 Salih Zafer Kurşunlu
29 Taner Koç
58 Mehmet Cansın Çiçek
7 Cem Sultan
8 Cumhur Yılmaztürk
10 Onur Okan
14 Serhat Mermer
77 Mehmet Menderes Önkuzu
9 Ali Özgün
Atiker Konyaspor
1 Kaya Tarakçı
4 Ali Turan
19 Can Demir Aktav
54 Mehmet Uslu
89 Nejc Skubic
2 Volkan Fındıklı
8 Ali Çamdalı
14 Kibong Mbamba
20 Vedat Bora
61 Halil İbrahim Sönmez
88 Ioan Hora
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