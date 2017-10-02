Konyaspor'da Ali Çamdal'ı affedildi

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar açıklamasında bir süreden beri takımla birlikte çalışmayan kaptan Ali Çamdalı’nın bugün itibariyle yeniden antrenmanlara başladığını duyurdu.

Basın sözcüsü Baydar, "Düne takılıp kalmanın anlamı yok. Kaptanımız bizimle birliktedir ve tıpkı geçmişte olduğu gibi elinden gelen bütün gayreti gösterip takımımıza katkı sağlamaya devam edecektir. Bu kararın camiamız için hayırlı olacağı inancını taşıyoruz” dedi.