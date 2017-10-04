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Konyaspor'da Hüseyin Cimşir görevi bıraktı

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Atiker Konyaspor'da bugün şok bir ayrılık gerçekleşti.

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Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yardımcısı Hüseyin Çimşir arasında yaşanan fikir ayrılığı yol ayrılığına dönüştü. Hüseyin Çimşir, akşam saatlerinde Konya'daki tesislerden ayrılarak Trabzon'a döndü.  

Trabzonspor’un eski teknik direktörlerinden ve hali hazırda Atiker Konyaspor’u çalıştıran Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılık görevini üstlenen Hüseyin Çimşir, görevinden ayrıldı.  Hüseyin Çimşir’in tecrübeli teknik adam Mustafa Reşit Akçay ile uzun zamandır bazı fikir ayrılıkları yaşadığı, bu nedenle dün itibiyle görevinden ayrılarak Trabzon’a döndüğü öğrenildi. 

AYRILIĞIN NEDENİ ÇAMDALI MI? 

Süper Lig’de seyircisiz oynadığı maçların ardından toparlanma sürecine giren Atiker Konyaspor, geçtiğimiz günlerde bir kriz ile daha çalkalanmıştı. Takım kaptanı Ali Çamdalı kadro dışı bırakılmış iki önce yeniden affedilerek takımla çılışmalara başlamıştı. Çamdalı'nın affedilmesiyle birlikte bu kez de teknik heyet içinde yeni bir kriz patlak verdi. 

Mustafa Reşit Akçay ile fikir ayrılığına düştüğü belirtilen Hüseyin Çimşir, teknik ekip, yönetim ve diğer arabulucuların çabalarına rağmen kararından dönmedi. Kendisine 3 günlük izin verilen Çimşir, akşam saatlerinde Konyaspor tesislerindeki eşyalarını toplayarak şehirden ayrıldı. 

(Haber61)

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