Konyaspor'da kaptan Ali Çamdalı kadro dışı bırakıldı
Atiker Konyaspor'da 2-0'lık Alanyaspor yenilgisinin ardından kaptan Ali Çamdalı kadro dışı bırakıldı.
Atiker Konyaspor'da 2-0'lık Alanyaspor yenilgisinin faturası kaptan Ali Çamdalı'na kesildi.
Tecrübeli orta saha oyuncusu teknik heyetin talebi üzerine yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetin talebi üzerine Yönetim Kurulumuz toplanmış ve oyuncumuz Ali Çamdalı kadro dışı bırakılmıştır" denildi.
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