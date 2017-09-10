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Konyaspor'da kaptan Ali Çamdalı kadro dışı bırakıldı

Atiker Konyaspor'da 2-0'lık Alanyaspor yenilgisinin ardından kaptan Ali Çamdalı kadro dışı bırakıldı.

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Atiker Konyaspor'da 2-0'lık Alanyaspor yenilgisinin faturası kaptan Ali Çamdalı'na kesildi.
 
Tecrübeli orta saha oyuncusu teknik heyetin talebi üzerine yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı.
 
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetin talebi üzerine Yönetim Kurulumuz toplanmış ve oyuncumuz Ali Çamdalı kadro dışı bırakılmıştır" denildi.

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