Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra gruplar halinde pas ve reaksiyon uygulamaları üzerinde duran oyuncular, 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Öte yandan, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı da antrenmanı izledi.