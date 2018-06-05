Konyaspor'da Rıza Çalımbay sesleri
Konyaspor'da yeni hoca arayışları son sürat devam ediyor. Yeşil-Beyazlı ekibin son olarak Trabzonspor'da hocalık yapan Rıza Çalımbay ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Konyaspor camiası 19 Haziran'da yapılacak kritik seçime kilitlendi. Yeşil-Beyazlılar'da adaylığını açıklayan isimlerden Mustafa Oral'ın teknik direktörü de belli oldu.
Edinilen bilgiye göre Oral'ın, Trabzonspor'dan ayrılan tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay'la her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Eski futbol şube sorumlusu Ömer Korkmaz'ı da ekibine alan Oral'ın seçimde başkan olmasına kesin gözle bakılıyor.
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