Konyaspor'da Rıza Çalımbay sesleri Konyaspor'da yeni hoca arayışları son sürat devam ediyor. Yeşil-Beyazlı ekibin son olarak Trabzonspor'da hocalık yapan Rıza Çalımbay ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.