Konyaspor'dan flaş Aykut Kocaman açıklaması
Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar 'Aykut Kocaman, hala kulübümüzün hocasıdır. Bence önemli olan bu' dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2018 yılına kadar sözleşmeleri olduğunu belirtti.
Kocaman'ın hiçbir zaman "Ben gideceğim." demediğini ifade eden Baydar, "Sadece 'Dönem sonunda başkanla oturup değerlendirme yapacağız.' dedi. Aykut Kocaman görevinin başında, futbolcularının yanındadır. Kocaman, hala kulübümüzün hocasıdır. Bence önemli olan bu. Hocamızın uzun yıllar burada kalmasından yanayım. Konya'ya ve Konyaspor'a katkı sağladığı görüşündeyim. Sağlamaya da devam edecektir." diye konuştu.
Baydar, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kasımpaşa ile eşleştiklerini anımsatarak, "Fikstür bizden yana. İlk önce deplasmanda, sonra sahamızda oynayacağız. Bu durumda daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale doğru yol alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.