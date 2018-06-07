Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Konyaspor'dan Galatasaray'a Serkan Kırıntılı uyarısı

Akhisarspor'dan Muğdat Çelik ile anlaşan Galatasaray'ın Atiker Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı ile de el sıkıştığı belirtildi. Yeşil beyazlı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi olan Serkan Kırıntılı için Konyaspor yönetiminden de uyarı nitelikli bir açıklama geldi.

  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray, transferde atağa kalktı. Sarı kırmızılılar Akhisarspor'dan Muğdat Çelik ile bedelsiz olarak anlaşırken Konyaspor'un kalecisi Serken Kırıntılı ile de el sıkıştı.

Sarı kırmızılıların 33 yaşındaki kaleciyi Muslera'ya alternatif olarak düşündüğü belirtilirken oyuncunun sözleşmesinin de TL olarak yapılacağı belirtildi.

Öte yandan Serkan Kırıntılı'nın transferiyle ilgili olarak Konyaspor'dan uyarı açıklaması geldi. Yeşil beyazlıların başkanı Fatih Yılmaz konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

"Serkan'ın bir yıl daha sözleşmesi var. Bize gelen bir teklif de yok. Eğer Galatasaray oyuncu ile görüşüyorsa bu suçtur. Etik kurallara aykırıdır. Ne oyuncumuzun ne de Galatasaray’ın böyle bir görüşme içinde olduğuna inanmak istemiyoruz."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

O sahne bakın nerede çekilmiş?

O sahne bakın nerede çekilmiş?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA