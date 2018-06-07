Konyaspor'dan Galatasaray'a Serkan Kırıntılı uyarısı

Galatasaray, transferde atağa kalktı. Sarı kırmızılılar Akhisarspor'dan Muğdat Çelik ile bedelsiz olarak anlaşırken Konyaspor'un kalecisi Serken Kırıntılı ile de el sıkıştı.

Sarı kırmızılıların 33 yaşındaki kaleciyi Muslera'ya alternatif olarak düşündüğü belirtilirken oyuncunun sözleşmesinin de TL olarak yapılacağı belirtildi.

Öte yandan Serkan Kırıntılı'nın transferiyle ilgili olarak Konyaspor'dan uyarı açıklaması geldi. Yeşil beyazlıların başkanı Fatih Yılmaz konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

"Serkan'ın bir yıl daha sözleşmesi var. Bize gelen bir teklif de yok. Eğer Galatasaray oyuncu ile görüşüyorsa bu suçtur. Etik kurallara aykırıdır. Ne oyuncumuzun ne de Galatasaray’ın böyle bir görüşme içinde olduğuna inanmak istemiyoruz."