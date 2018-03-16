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Konyaspor’dan taraftara ‘Birlikte başaracağız’ mesajı

Atiker Konyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcular ve kulüp çalışanlarının yer aldığı video ile final niteliği taşıyan Kayserispor maçına taraftarını davet etti.

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Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında 18 Mart Pazar günü Kayserispor'u Konya Büyükşehir Belediye Stadında konuk edecek A. Konyaspor maç öncesi taraftarını maça davet eden bir video hazırladı. Videoda Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcular ve kulüp çalışanları ile taraftarı desteğe davet etti. ‘Birlikte Başaracağız’ ve 'Sizin Gücünüz Bizim Tutkumuz' sloganı ile bir hazırlanan videoda Kayserispor ile oynanacak zorlu 90 dakika öncesi taraftar maça çağrıldı. 
 
Atiker Konyaspor, 21 puanla ligde 17. sırada yer alıyor. 

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