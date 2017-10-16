Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Konyaspor-Salzburg maçını İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek

Yeşil-beyazlıların, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Avusturya'nın Salzburg takımı ile evinde yapacağı karşılaşmayı Craig Pawson yönetecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Avusturya temsilcisi Salzburg ile sahasında oynayacağı maçta, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Craig Pawson görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlıların, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 19 Ekim Perşembe günü Avusturya ekibi ile oynayacağı ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan Craig Pawson düdük çalacak.

Craig Pawson'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin yapacak. Edward Matthew Smart'ın 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Robert Madley ve Chris Kavanagh olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Avrupa'da PKK rezaleti!

Avrupa'da PKK rezaleti!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA