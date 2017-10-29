Konyaspor'un rakibi RB Salzburg hata yapmadı
Atiker Konyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi RB Salzburg, ligde Altach'ı 2-0 mağlup etti.
Avusturya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Salzburg, sahasında Rheindorf Altach'ı 2-0 mağlup etti.
Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Salzburg, 13. hafta mücadelesinde Rheindorf Altach ile karşılaştı.
Karşılaşmanın 29. dakikasında Hannes Wolf'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Salzburg, 81. dakikada Amadou Haidara'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmadı ve Salzburg, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Puanını 28'e çıkaran ve Sturm Graz'ı yakalayan Salzburg, maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, 16 puanlı Rheindorf Altach yedinci sırada kaldı.
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