Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Konyaspor'un rakibi RB Salzburg hata yapmadı

Atiker Konyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi RB Salzburg, ligde Altach'ı 2-0 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avusturya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Salzburg, sahasında Rheindorf Altach'ı 2-0 mağlup etti.
 
Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Salzburg, 13. hafta mücadelesinde Rheindorf Altach ile karşılaştı.
 
Karşılaşmanın 29. dakikasında Hannes Wolf'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Salzburg, 81. dakikada Amadou Haidara'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmadı ve Salzburg, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
 
Puanını 28'e çıkaran ve Sturm Graz'ı yakalayan Salzburg, maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, 16 puanlı Rheindorf Altach yedinci sırada kaldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA