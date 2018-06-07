Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Köprüleri attı! Ronaldo R.Madrid'den ayrılıyor

Portekiz basını, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den kesin olarak ayrılmak istediğini öne sürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hakkında çıkan vergi kaçırma suçlamasından ötürü İspanya'da zor günler geçiren Cristiano Ronaldo'yla ilgili Portekiz basınından gündem yaratacak bir iddia geldi.

Record gazetesi, Portekizli süperstarın Real Madrid'den ayrılmayı düşündüğünü ve bu kararından vazgeçmesinin imkansız olduğunu öne sürdü.

Haberde 33 yaşındaki futbolcunun bu kararına gerekçe olarak ise Real yönetimiyle ekonomik konusunda anlaşamaması ve başkan Florentino Perez'le köprüleri atması gösterildi.

Sözleşmesi 2021 yazında sona eren dünyaca ünlü yıldızın adı, bir süredir eski kulübü Manchester United ile birlikte anılıyordu.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

O sahne bakın nerede çekilmiş?

O sahne bakın nerede çekilmiş?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA