Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Koray Altınay, Çaykur Rizespor ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, savunma oyuncusu Koray Altınay ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce de yeşil-mavili formayı giyen Koray Altınay ile anlaşmaya varıldığı kaydedilerek, "Koray Altınay, Antalya kampında kulüp başkanımız Hasan Kemal Yardımcı ile bir araya gelerek 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Koray Altınay, bundan sonra yeşil-mavili formayı giyecek." ifadesine yer verildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TRT'den merak uyandıran tanıtım filmi(1): Başbakan Yıldırım'ın ilk işi neydi?

TRT'den merak uyandıran tanıtım filmi(1): Başbakan Yıldırım'ın ilk işi neydi?

Karavan ile dünyayı dolaştı

Karavan ile dünyayı dolaştı

İşte dünyanın en zengin futbolcusu!

İşte dünyanın en zengin futbolcusu!

İşte en çok satan ultra lüks araçlar

İşte en çok satan ultra lüks araçlar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA