Koray Günter: Genoa'ya gelmeden Muslera'ya sordum

Galatasaray'dan ayrılıp Serie A takımlarından Genoa'ya transfer olan Koray Günter, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da beraber çalıştığı Cesare Prandelli ve Roberto Mancini hakkında konuşan Koray Günter, ''Prandelli çok iyi bir hocaydı. Benimle ilgili çok iyi düşünceleri vardı ve benden beklentileri çok fazlaydı. Fazla oynama süresi bulamasam da ondan çok şey öğrendim. Mancini ise olağanüstü bir teknik direktördü. Hiçbir şeyi şansa bırakmazdı. Şampiyon bir takımı çok rahat çalıştırıyordu. Ayrıca gençlere de büyük önem veriyordu. O dönem Galatasaray'da tecrübeli futbolcular vardı. Buna rağmen sürekli bizim yanımıza gelip konuşuyordu, hatalarımızı anlatıyordu. Borussia Dortmund'da oynarken ondan gelen telefonla Türkiye'ye gitmiştim.'' dedi.

''GİTMEDEN MUSLERA'YA SORDUM''

Genoa ve İtalya'da çok mutlu olduğunu belirten Türk futbolcu, ''Genoa çok güzel bir şehir. Galatasaray'da oynarken Fernando Muslera'ya danışmıştım. O da bir dönem İtalya'da oynamıştı. Buranın yaşamak ve futbol oynamak için çok güzel bir yer olduğunu söylemişti. Daha Türkiye'deyken İtalyanca dersleri almaya başlamıştım.'' diye konuştu.

Genoa ve İstanbul'u da karşılaştıran Koray, ''İkisi çok farklı kültürler. Ama benzer yanları da var. Genoa'da tarihi meydanlar çok var.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)