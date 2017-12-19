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Koray Günter'in yeni adresi Lazio ya da Torino

Galatasaray'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Koray Günter'e İtalya'dan iki kulüp talip oldu.

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Galatasaray'ın 2014 yılında Borssia Dortmund'dan 2,5 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Koray Günter ile yol ayrımına geldi.

Sarı kırmızılı ekipte yeterince forma şansı bulamayan ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kulüpte istenmeyen adam haline gelen Koray Günter, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

İtalyan tuttomercato'nun haberine göre, 23 yaşındaki savunmacıyla Lazio ve Torino kulüpleri ilgileniyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Koray'ın menajeriyle irtibata geçen iki İtalyan ekip, futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istiyor.

Ayrıca Alman ekip Hannover 96 da genç savunmacıyla yakından ilgileniyor.

(Cnntürk)

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