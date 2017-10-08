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Kosta Rika Dünya Kupası'nda

2018 FIFA Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde mücadele eden Kosta Rika, sahasında Honduras ile 1-1 berabere kalarak organizasyona katılmaya hak kazandı.

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Kosta Rika, başkent San Jose'deki Ulusal Stat'ta oynanan elemerin 9.  hafta mücadelesinde, Honduras'ı ağırladı.

Honduras, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 66. dakikasında Eddie  Hernandez'in golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 90+5. dakikada Kendall Waston'un  golüyle karşılık veren ev sahibi takım, 1-1'lik beraberliği yakaladı ve  karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla elemelerin bitimine bir hafta kala puanını 16 yapan Kosta  Rika, grup lideri Meksika'nın ardından Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na  katılma hakkı elde etti.

Daha önce 1990, 2002, 2006 ve 2014 olmak üzere 4 defa turnuvada yer  alan Kosta Rika, tarihinde 5. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

CONCACAF elemelerinden Dünya Kupası'na doğrudan katılacak son takım  ise 11 Ekim'de oynanacak 10. hafta maçlarının ardından ABD, Panama veya Honduras  olacak.

 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 13. takım

Kosta Rika, 32 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası'na katılmayı  garantileyen 13. takım oldu.

Ev sahibi Rusya'nın dışında Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan,  Belçika, Brezilya, Güney Kore, Kosta Rika, İspanya, İran, Japonya, Meksika ve  Nijerya, şu ana kadar organizasyonda yer almayı garantiledi.

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