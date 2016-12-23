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Kral Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid lig üçüncüsü Sevilla ile, Barcelona da son dönemde çok zorlandığı, geçen sezon Süper Kupa'da 4-0 yenildiği Athletic Bilbao ile eşleşti.

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spanya Kral Kupası'nda 1/16 turu eşleşmeleri belli oldu. Lig lideri Real Madrid, üçüncü sıradaki Sevilla ile karşılaşacak. Barcelona'ya ise zorlandığı bir rakip, Athletic Bilbao çıktı. Athletic Bilbao, geçen sezonun başındaki Süper Kupa randevusunda Barcelona'yı 4-0 mağlup etmişti. Athletic Bilbao karşısında son beş randevuda gülen taraf olan Barcelona, ondan önceki 15 randevuda 8 galibiyet alabilmişti. 4 ve 11 Ocak'taki randevularda eşleşmeler şöyle:
 
Las Palmas - Atletico Madrid
 
Alcorcon - Cordoba
 
Athletic Bilbao - Barcelona
 
Real Madrid - Sevilla
 
Real Sociedad - Villarreal
 
Deportivo La Coruna - Alaves
 
Valencia - Celta Vigo
 
Osasuna - Eibar

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