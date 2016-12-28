Kral Tanju’ya büyük onur
Türk futbolunun unutulmaz golcüsü; Pele, Maradona ve Zico gibi efsaneler arasında kendisine yer buldu
Futbolumuzun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından gazetemiz spor yazarı Tanju Çolak’a büyük onur. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. 48 kişilik bir liste yapan kurum, Türkiye’den tek bir isme yer verdi.
Tanju Çolak, adını tarihe yazdıran en iyi futbolcular arasında 44. sırada gösterildi. 1987-88 sezonunda attığı 39 golle Türkiye Ligi’nin yanı sıra “Avrupa Gol Kralı” unvanını da kazanan Çolak, “Altın Ayakkabı” ödülünü alan tek Türk futbolcusu olarak tarihe geçmişti. Birbirinden önemli isimlerin yer aldığı listede birinciliği Maradona, ikinciliği Pele, üçüncülüğü ise Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Brezilyalı Zico elde etti.
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