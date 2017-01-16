Osmanlıspor karşısında Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 17.hafta kapanış maçında Beşiktaş, zorlu Osmanlıspor deplasmanına çıkıyor...
Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli favorilerinden Beşiktaş bu akşam zorlu Osmanlıspor deplasmanına çıkarken, teknik direktör Şenol Güneş, bu karşılaşmanın ilk 11'ini belirledi ve kamp yapılan otelde oyuncularına açıkladı.
BABEL İLK 11'DE
Fabri - Gökhan Gönül - Marcelo Guedes - Dusko Tosic - Adriano - Atiba Hutchinson - Oğuzhan Özyakup - Ricardo Quaresma - Anderson - Talisca - Ryan Babel - Cenk Tosun.
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