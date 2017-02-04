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Kritik maçta Emre Belözoğlu tartışması!

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında Mete Kalkavan Sarı-Kırmızılı taraftarı çıldırtacak karara imza attı.

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Mücadelenin 19. dakikasında Emre Belözoğlu'nun Josue'ye topsuz alanda yapmış olduğu dirsekle müdahalenin ardından Mete Kalkavan her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.
 
Tecrübeli hakemin bu kararı sosyal medyada da birçok Galatasaray taraftarından tepki gördü.

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