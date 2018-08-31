Kubilay Kanatsızkuş Ankaragücü'nde

Bursaspor'un genç futbolcusu Kubilay Kanatsızkuş, MKE Ankaragücü'ne kiralandı.

Sarı lacivertliler ise transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Kulüp paylaşımında "Türkiye’nin gücü Ankaragücü’ne hoş geldin Kubilay Kanatızkuş" ifadelerine yer verdi. 21 yaşındaki oyuncu bu sezonu sarı lacivertli kulüpte kiralık olarak geçirecek.