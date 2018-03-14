Kucka Slovakya Milli Takımı’ndan affını istedi

Slovakya Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenecek özel bir turnuvaya katılacak olan takımın 24 kişilik kadrosu, teknik direktör Jan Kozak tarafından belirlendi.

Trabzonsporlu Tomas Hubocan’ın yer aldığı kafilede, bordo-mavili ekibin bir diğer ismi Matus Bero ise sakatlığı nedeniyle yar almadı. Yine Trabzonspor’dan başka bir isim Juraj Kucka’da milli takım kadrosunda yer almadı.

Halletmesi gereken işleri var

Juraj Kucka’nın kendi isteğiyle milli takıma alınmadığı açıklandı. Teknik direktör Kozak konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kucka’nın halletmesi gereken işleri olduğunu belirterek kadroya alınmak istemediğini, bunun üzerine kendisinin de oyuncuyu listeye dahil etmediğini söyledi.

Martin Skrtel Bangkok yolcusu

Fenerbahçeli Martin Skrtel’e ise kafilede yer verildi. Bangkok’ta 22 Mart’ta Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaşacak olan Slovakya Milli Takımı, Kings Cup’ta rakibini geçmesi durumunda ev sahibi takım ile Gabon arasında oynanacak diğer yarı finalden gelecek takımla finalde karşılaşacak.