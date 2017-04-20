Tolgay Arslan sezon sonunda Trabzonspor'da
Beşiktaş'ta yeteri kadar forma şansı bulamayan Tolgay Arslan, Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.
- Akşam
Sezonun ikinci yarısında iyi bir grafik çizen Trabzonspor'da bir yandan da yeni sezon planlamaları yapılıyor. Ayrılmak istediğini belirten başarılı orta saha oyuncusu Onazi'ye izin verildi. Avrupa'dan ve Çin'den Onazi için girişimler yapıldı. Onun boşluğunu kapatmak için de formül bulundu. Uzun süredir Beşiktaşlı Tolgay'ı kadrosuna katmak isteyen Bordo-Mavililer, Siyah-Beyazlılar'la anlaştı. Oyuncuyla ise küçük pürüzler kaldı.
YUSUF YAZICI İLE BİRLİKTE OYNAYACAK
Tolgay'la yıllık ücret konusundaki pazarlıklar devam ediyor. Kısa süre içinde orta yolun bulunması bekleniyor. 27 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'yla arkalı önlü oynayacak. Takımdaki diğer transfer ile ilgili son kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek. Tecrübeli hoca ayrıca gidecek oyuncularla ilgili sezon sonunda ayrıntılı bir rapor hazırlayacak.
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