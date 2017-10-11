Kulislerde Yıldırım Demirören'in başkanlığı bırakması, Lucescu ile yolların ayrılması ve genç yıldızlarla yola devam edilmesi konuşuluyor

2018 Dünya Kupası'na gidemeyen Ay-Yıldızlılar'da yeni dönem için düğmeye basılıyor. A Milli Takımımız, gözünü artık Euro 2020’ye çevirdi. Ancak bu serüven öncesi; Yıldırım Demirören’in başkanlığı bırakması, Mircea Lucescu ile yolların ayrılması ve genç yıldızlarla yola devam edilmesi gibi konular kulislerde konuşuluyor.

Demirören’in yerine Yardımcı

Türk Milli Takımı’nın, Rusya’daki Dünya Kupası’na gidememesi sonrası eleştiri oklarından nasibini en çok alanların başında, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören geldi. Demirören’in, umutlarımızın tükendiği ve 3-0 yenildiğimiz İzlanda karşılaşması sonrası görevi bırakacağı dedikoduları, kulislerle konuşulmaya başlamıştı. Hatta Demirören’in, yakın çevresine de bırakmayla ilgili bazı düşüncelerini paylaştığı bildirilmişti. Demirören’in, devlet büyükleriyle yapacağı görüşme sonucunda kesin kararını bildirmesi bekleniyor. Eğer o görevi bırakırsa, yerine düşünülen ilk isim ise Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı. Yardımcı ile birlikte yeni bir yapılanmaya gidileceği tahmin ediliyor.

Luce’nin koltuğuna 3 aday var

Fatih Terim’le, 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde son 4 maç öncesi yolların ayrılmasının ardından hoca arayışına başlayan TFF, önce Beşiktaş’tan Şenol Güneş’i istemiş, daha sonra buradan olumsuz yanıt alınca takımın başına 72 yaşında Mircea Lucescu’yu; 4 maç ve önümüzdeki 2 yıl için getirmişti. Luce de, son 4 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle Ay- Yıldızlılar’ı, 2018 Dünya Kupası’na götüremedi. “Burada hatalı olan benim, oyuncular değil” diyen Rumen hoca, “Euro 2020’ye daha güçlü bir şekilde hazırlanacağız” dedi. Ancak tecrübeli hoca ile yolların ayrılacağı öne sürüldü. TFF her ne kadar bu haberleri yalanlasa da, özellikle Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Ersun Yanal isimleri kulaktan kulağa dolaşıyor.

‘Ağabeylerle’ yollar ayrılacak

Artık A Milli Takım’da sorun yaratan oyuncularla yolların ayrılması ve onların yerine genç yıldızlarla, turnuvalara katılmak için mücadele edilmesi bekleniyor. Lucescu takımın başında kalsa dahi, başta Arda Turan olmak üzere Burak Yılmaz, Caner Erkin, Selçuk İnan, Gökhan Gönül gibi isimlere artık milli takım kapıları kapatılacak. Onların yerine Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun gibi oyuncuların önderliğinde Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Enes Ünal gibi gençlerin daha fazla ilk 11’de yer aldığı kadrolarla dünya futbolunda tekrar söz sahibi olması sağlanacak. TFF, kulüplerle daha fazla yakın temasta bulunup, geleceğin milli takımını oluşturacak isimlerin sayısının artması için çalışmalarda bulunacak.