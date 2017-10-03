Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kulüp başkanlarından Erol Bedir'e tebrik

Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabulünde bir araya gelen Süper Lig takımlarının kulüp başkanları, ligin 7'nci haftalık diliminde puan cetvelinin 3'üncü sırasına yerleşen Kayserispor’un başkanı Erol Bedir’i tebrik ettiler.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kulüpler Birliği'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul öncesi kulüp başkanlarının kendi aralarında yaptıkları sohbette Kayserispor’un puan cetvelinin 3'üncü sırasına yerleşmesinin tesadüf olmadığı dile getirildi. Özellikle Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kardeş kulüp Kayserispor’un gösterdiği performansı takdir ettiğini dile getirken, diğer kulüp başkanları da bu görüşe katılarak başkan Erol Bedir’i tebrik ederek, başarılarının devamını dilediler.

Kulüp başkanlarının övgüsü için teşekkür eden başkan Bedir ise, "Henüz 14 puanımız var. O nedenle bu köprünün altından çok sular akar. 40 puanı bulmadan ligde kaldık diyemeyiz ve hedef belirleyemeyiz. Teveccühlerinize teşekkür ederiz. Ortada bir başarı varsa teknik kadromuzun, oyuncularımın ve taraftarlarındır" yanıtını verdi. Kayserispor Başkanı'nın bu sözlerine diğer kulüp başkanları, "Kayserispor son derece bilinçli ve ayağa pasa dayalı, tam saha presle top kazanan ve gole çabuk ulaşan bir takım olmuş. Bu kadar mütevazı olmanıza gerek yok" diyerek takdirlerini ilettiler.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA