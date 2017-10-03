Kulüp başkanlarından Erol Bedir'e tebrik

Kulüpler Birliği'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul öncesi kulüp başkanlarının kendi aralarında yaptıkları sohbette Kayserispor’un puan cetvelinin 3'üncü sırasına yerleşmesinin tesadüf olmadığı dile getirildi. Özellikle Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kardeş kulüp Kayserispor’un gösterdiği performansı takdir ettiğini dile getirken, diğer kulüp başkanları da bu görüşe katılarak başkan Erol Bedir’i tebrik ederek, başarılarının devamını dilediler.

Kulüp başkanlarının övgüsü için teşekkür eden başkan Bedir ise, "Henüz 14 puanımız var. O nedenle bu köprünün altından çok sular akar. 40 puanı bulmadan ligde kaldık diyemeyiz ve hedef belirleyemeyiz. Teveccühlerinize teşekkür ederiz. Ortada bir başarı varsa teknik kadromuzun, oyuncularımın ve taraftarlarındır" yanıtını verdi. Kayserispor Başkanı'nın bu sözlerine diğer kulüp başkanları, "Kayserispor son derece bilinçli ve ayağa pasa dayalı, tam saha presle top kazanan ve gole çabuk ulaşan bir takım olmuş. Bu kadar mütevazı olmanıza gerek yok" diyerek takdirlerini ilettiler.