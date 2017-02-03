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Yener İnce: Muslera'nın antrenmanda darbe aldığı ve ağrılarının arttığı yalan

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Başakşehir maçında sahada olamayacak olan Muslera hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

  • StarSpor
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Ziraat Türkiye Kupası maçı son 16 turunda Başakşehir ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray’da Muslera şoku yaşanıyor. Antalya’daki devre arası kampında serçe parmağı kırılan ve Konyaspor – Akhisarspor maçlarında özel eldiven kullanan başarılı file bekçisinin Başakşehir karşısında forma giyemeyeceği öğrenilirken, kulüp doktoru Yener İnce, Muslera’nın son durumu hakkında önemli bilgiler verdi.

MUSLERA DARBE ALMADI
 
‘Son antrenmanda aldığı darbeyle ağırları daha fazla arttı’ haberlerini yalanlayan Yener İnce;

Muslera’nın darbe aldı, ağrılarının arttığı şeklinde yapılan haberler asılsızdır. Oyuncu da herhangi bir problem yoktur, eğer Muslera kupada oynarsa olası olumsuz bir durumda lig maçlarını kaçırabilir, biz de Süper Lig maçları için Muslera’yı Başakşehir maçında riske etmek istemedik hepsi bu dedi.
 

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