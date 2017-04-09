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Damian Lillard 59 sayı attı kulüp rekoru kırdı

Portland Trail Blazers, Moda Center'da ağırladığı Utah Jazz'ı, Damian Lillard'ın 59 sayıyla kulüp rekoru kırdığı maçta 101-86 yendi.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, yıldızı Kevin Durant'in sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta New Orleans Pelicans'ı 123-101 yenerek üst üste 14. galibiyetini elde etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Pelicans'ı 123-101 mağlup ederek 80. maçında 66. galibiyetine ulaştı. Stephen Curry'nin sakatlığı nedeniyle oynamadığı karşılaşmada 20 sayı üreten Klay Thompson, Warriors'ın en skoreri oldu. Sakatlığı sebebiyle 19 maç sonra görev alan Durant, 31 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 16 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle tamamladı. Play-off iddiası bulunmayan Pelicans'ta Quinn Cook 22, Jordan Crawford 21 sayıyla oynadı. 

LİLLARD'DAN 59 SAYI 

Portland Trail Blazers, Moda Center'da ağırladığı Utah Jazz'ı, Damian Lillard'ın 59 sayıyla kulüp rekoru kırdığı maçta 101-86'lık skorla geçti. Denver Nuggets ile Batı Konferansı 8'inciliği için mücadele eden Trail Blazers, sezonun 40'ıncı galibiyetini aldı. Trail Blazers, normal sezonun bitimine iki karşılaşma kala bir maç eksiği bulunan Nuggets'ın iki galibiyet önünde yer alıyor.

Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı daha önce garantileyen Jazz'da ise Trail Blazers'a karşı Gordon Hayward 21, Rudy Gobert ve Joe Johnson 13'er sayı kaydetti. NBA'e 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar 

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 107-106 

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 114-121 

Orlando Magic-Indiana Pacers: 112-127 

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 82-90 

Washington Wizards-Miami Heat: 103-106 

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 87-98 

Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 101-86 

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 123-101

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