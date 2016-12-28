Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

'Kulüp tarihine geçecek bir galibiyet'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Tuzlaspor'da teknik sorumlu Metin Ersan, maçın ardından bu galibiyetin kulüp tarihine geçeceğini söyledi.

  • 11
  • 25
  • 7
  • 9
  • 6
  • 6
x

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray'ı 3-2 yenen Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'un teknik direktörü Metin Ersan, kulüp tarihine geçecek önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Metin Ersan, "Tuzlaspor tarihinde yer alacak güzel bir galibiyet aldık. Bugünkü oyun ve sonuçla hep anılacağımızı düşünüyorum." dedi.

Türk Telekom Arena'daki ilk maçta da iyi oynadıklarını ama istedikleri sonucu alamadıklarını aktaran Ersan, "Üzerine biraz daha koymamız gerektiğini biliyorduk ve iyi çalıştık. Galatasaray'ın öne çıktığı zamanlarda arkada boşluklar verdiğini, pozisyonlar bulacağımızı biliyorduk. Savunmanın arkasına adam kaçırma planımızın tuttuğunu görüyorum. Kazandığımız için çok mutluyum. İnşallah gruptan da çıkarak yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

Metin Ersan, elinde çok kaliteli bir oyuncu kadrosu olduğunu belirterek, "İlk yarıda da iyi oynayan bizdik. Oyuncularımızın özellikleri çok farklı. Hücumu seven bir ekibiz. Biraz daha beceri kazandıklarında üst liglerde oynayacak meziyette oyuncularımız var. Yaş ortalamaları da 21-22. İnşallah Türk futboluna kazandırılırlar. Özellikle forvet hattında her hocanın rüyası olacak bir üçlüye sahibiz." ifadelerini kullandı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: yalan üstüne yalan söylüyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: yalan üstüne yalan söylüyorlar

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Antalya'da bulunan 20 ton altının görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da bulunan 20 ton altının görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Rusya'dan ABD'ye jet yanıt: Aynı şekilde karşılık verilecek

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA