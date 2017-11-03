Kupa 2'de dördüncü hafta maçları tamamlandı
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, dördüncü hafta karşılaşmaları tamamlandı.
- AA
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, gruplarda TSİ 23.05'te başlayan dördüncü hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligde G, H, I, J, K ve L gruplarında 12 maç yapıldı.
I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor konuk olduğu Salzburg ile 0-0 berabere kaldı.
Grubun diğer maçında Vitoria Guimaraes ağırladığı Olympique Marsilya'yı 1-0 mağlup etti. Olympique Marsilya'da Patrice Evra, maç başlamadan rakip takım taraftarlarına saldırdığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
G Grubu'nda Halis Özkahya'nın yönettiği maçta, FCSB konuk ettiği Hapoel Beer Sheva ile 1-1 berabere kalarak üst turu garantiledi.
H Grubu'nda Kızılyıldız ile 0-0 berabere kalan Arsenal, L Grubu'nda Rosenborgile 1-1 berabere kalan Zenit ve K Grubu'nda Nice'i 1-0 yenen Lazio da üst tura çıkmayı garantileyen diğer takımlar oldu.
TSİ 23.05'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
G Grubu:
FCSB (Romanya) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 1-1
Viktoria Plzen (Çekya) - Lugano (İsviçre): 4-1
H Grubu:
Köln (Almanya) - BATE (Belarus): 5-2
Arsenal (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-0
I Grubu:
Salzburg (Avusturya) - Atiker Konyaspor: 0-0
Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-0
J Grubu:
Hertha Berlin (Almanya) - Zorya (Ukrayna): 2-0
Athletic Bilbao (İspanya) - Östersunds (İsveç): 1-0
K Grubu:
Lazio (İtalya) - Nice (Fransa): 1-0
Vitesse (Hollanda) - Zulte Waregem (Belçika): 0-2
L Grubu:
Rosenborg (Norveç) - Zenit (Rusya): 1-1
Real Sociedad (İspanya) - Vardar (Makedonya): 3-0
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