Kupada dev derbi! İşte muhtemel 11'ler

Siyah-beyazlı takımla Fenerbahçe arasındaki karşılaşma saat 20.30'da Vodafone Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek ve ATV'den naklen yayınlanacak. Dilerseniz AKŞAMSPOR CANLI ANLATIM servisi ile de anbean takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Talisca, Cenk

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Lens, Aatıf, Alper, Fernando

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşmada Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında saha ve seyirci avantajını değerlendirerek turu geçmeye çalışacak.

Beşiktaş'ta kupa maçı öncesi Ömer Şişmanoğlu dışında sakat futbolcu bulunmuyor.

Gruptan lider çıktı

Beşiktaş, D Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turunda saha avantajını yakaladı.

Kayserispor, Darıca Gençlerbirliği ve Boluspor ile mücadele eden siyah-beyazlı ekip, yenilgi almadan gruptan çıktı. Dört galibiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş, 14 puan toplayarak son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe'yi ilk kez ağırlayacak

Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe ile yapacağı kupa mücadelesiyle rakibini ilk kez Arena'da konuk edecek.

Son olarak eski stadı BJK İnönü Stadı'nda bir lig mücadelesinde rakibini konuk eden Beşiktaş, 5 yılı aşkın bir süre sonra Fenerbahçe ile Dolmabahçe'de karşılaşacak. Beşiktaş, Dolmabahçe'de 3 Mart 2013'te sarı-lacivertli rakibini, Olcay Şahan'ın 90+3. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etmişti.

Arena'da yenilmedi

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında Vodafone Arena avantajını değerlendirmeye çalışacak.

Geçen sezon sonlarında hizmete giren stadında şu ana dek 18 resmi karşılaşma yapan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine boyun eğmedi. Bu maçlarda 13 galibiyet alan Beşiktaş, 5 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı.

Sow ve Ozan döndü

Fenerbahçe'de Moussa Sow ve Ozan Tufan derbide oynayabilecek.

Senegal Milli Takımı'yla yer aldığı Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Sow ile sakatlığını atlatan Ozan Tufan, teknik direktör Dick Advocaat'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak.

Volkan Şen ve Salih Uçan yok

Fenerbahçe'nin derbi öncesi iki eksiği bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle Volkan Şen ile Salih Uçan, forma giyemeyecek.

Emenike ve Van der Wiel affedildi

Fenerbahçe'de 1,5 ay kadro dışı bırakılan ve hafta içi affedilen Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel, görev verilmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

Teknik driektör Advocaat'ın kararıyla kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde takımdan ayrılmayan iki isim, hafta içinde affedilerek takımla antrenmanlara başlamıştı.

Fenerbahçe 4 yıl sonra Dolmabahçe'de

Fenerbahçe, yaklaşık 4 yıl sonra Dolmabahçe'de maça çıkacak.

Beşiktaş'ın eski stadına son olarak 3 Mart 2013'te giden sarı-lacivertliler, yeni stadyuma ilk kez ayak basacak. BJK İnönü Stadı'ndaki son derbiyi 3-2 kaybeden Fenerbahçe, 4 yıl sonra gideceği Dolmabahçe'de rakibine yeni stadında ilk yenilgiyi tattırmak için mücadele edecek.

Fenerbahçe taraftarı uzun süre sonra deplasmanda

Fenerbahçe taraftarı 5 yılı aşkın süre sonra bir derbiyi deplasmanda seyredecek.

Derbilerde deplasman yasağı gelmeden önce sarı-lacivertli taraftarlar son olarak Beşiktaş'la 27 Ekim 2011'de oynanan maçta tribünde yer almıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, bin 928 gün sonra yine bir Beşiktaş derbisiyle deplasman hasretini dindirecek.

Fenerbahçeli taraftarlar için Vodafone Arena'da, stadın kapasitesi oranında yaklaşık 2 bin bilet ayrıldı.

KUPA'DA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılacak maç öncesi siyah-beyazlıların rakibine karşı bu organizasyonda büyük üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın geçmişinde daha önce 12 kez eşleşti.

Üç kez final, 4 kez yarı final, 4 kez çeyrek final, bir kez de 4. turda karşı karşıya gelen rakiplerden, ilk 3'ünde Fenerbahçe, son 9'unda ise Beşiktaş turu geçti.

Toplam 19 maç

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki 12 eşleşmede şimdiye dek 19 maç yaptı.

Kupadaki maçlardan biri hükmen olmak üzere 3'ünü Fenerbahçe, 11'ini Beşiktaş kazandı, 5 maç berabere bitti.

Beşiktaş'ın 30 golüne, Fenerbahçe 20 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe'nin 34 yıllık hasreti

Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçlarında 34 yıla yakın süredir Beşiktaş önünde galip gelemiyor.

Rakibi karşısında kupada son galibiyetini 4 Mayıs 1983 tarihinde hükmen elde eden sarı-lacivertliler, organizasyonda daha sonra yaptığı 15 maçta da galibiyet alamadı.

Fenerbahçe, bu süre içinde Beşiktaş ile yaptığı kupa maçlarından 11'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.

Son randevu 2009'da

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yaklaşık 8 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

İki takım kupada en son 2008-2009 sezonunda finalde karşılaştı.

İzmir Atatürk Stadı'nda 13 Mayıs 2009 tarihinde yapılan maçı Yusuf Şimşek, Bobo (2) ve Holosko'nun golleriyle 4-2 kazanan siyah-beyazlılar, kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe'nin gollerini ise Güiza ve Alex attı.

Üç finalde de Beşiktaş güldü

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde finalde üç kez karşılaştı ve hepsinde de siyah-beyazlılar kupayı müzesine götürdü.

Siyah-beyazlılar, 1988-1989 sezonundaki finalde iki maçı da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. 2005-2006 sezonunda İzmir'de tek maç üzerinden oynanan finalde uzatmada 3-2 galip gelen Beşiktaş, 2008-2009 sezonunda ise yine İzmir'de rakibini bu kez 4-2 yenmeyi başardı.

Hükmen tescil edilen maç

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan Türkiye Kupası maçlarından biri, sarı-lacivertli takımın hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

1982-1983 sezonunda iki takım çeyrek finalde eşleşti. 4 Mayıs 1983'te Fenerbahçe Stadı'nda yapılan ilk maç 1-1 bitti, ancak bu karşılaşmada siyah-beyazlı takımdan Mehmet Ekşi'nin, sarı kart cezalısı olmasına karşın oynatıldığı belirlenince, Türkiye Futbol Federasyonu bu maçın sonucunu 3-0 hükmen Fenerbahçe lehine tescil etti. Rövanş maçını 2-1 kazanan Beşiktaş, buna karşın elenmekten kurtulamadı.

Diğer yandan, iki takım arasında 1983-1984 sezonunda yarı finaldeki eşleşmede ilk maç 0-0 bitti, rövanşta da normal süre 2-2 tamamlandı. Uzatma bölümünde 2 gol bulan Beşiktaş, 4-2'lik skorla turu geçmeyi bildi.

Eşleşmeler

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Türkiye Kupası'nda yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve turu geçen ekipler şöyle:

1977-1978 Sezonu: 4. Tur (Fenerbahçe)

12.02.1978 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-2

1978-1979 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)

21.02.1979 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-0

07.03.1979 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-0

1982-1983 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)

04.05.1983 Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-0 (Hükmen)

18.05.1983 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

1983-1984 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

09.05.1984 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-0

16.05.1984 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-2 (Uzatmada)

1988-1989 Sezonu: Final (Beşiktaş)

21.06.1989 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-1

25.06.1989 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

1989-1990 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

21.03.1990 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-0

1992-1993 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

10.02.1993 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0

17.03.1993 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1

1993-1994 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)

30.01.1994 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

1996-1997 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)

22.01.1997 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-2

05.02.1997 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

2005-2006 Sezonu: Final (Beşiktaş)

03.05.2006 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-2 (Uzatmada)

2006-2007 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

11.04.2007 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0

26.04.2007 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1 (Uzatmada)

2008-2009 Sezonu: Final (Beşiktaş)

13.05.2009 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-2

Mehmet Ekşi: "Suçu olmayan tek kişi benim"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mehmet Ekşi, kupada 1982-1983 sezonundaki eşleşmede yaşananları AA muhabirine anlattı.

Sarı kart cezalısı olmasına rağmen Fenerbahçe karşısında ilk maçta forma giydiği için Beşiktaş'ın 3-0 hükmen yenilgisinde suçu olmayan tek kişinin kendisinin olduğunu vurgulayan Mehmet Ekşi, şunları kaydetti:

"Burada 3 tane çarpıcı olay söyleyeceğim. Birincisi, benim ismimi ilk 11'e yazan kim? Teknik direktör. Cezalıysam beni niye kadroya yazıyor? İkincisi, hakem raporlarını kim işliyor? Onu da teknik heyet. İdari sorumluların hatası. Üçüncüsü, böyle bir derbide cezalı oyuncuyu magazin basını bile yazar ama tek bir gazetede maçtan önce cezalı olduğum yazmıyor. Bunlar ilginç olanlar. Bu olay benim futbol hayatıma mal oldu. Burada tek suçu olmayan kişi benim. Bana cezalı olduğumu söyleseler, kabul eder ve oynamazdım zaten. Haftalar önce gördüğüm kartı nasıl hatırlayayım ben. Futbolcu olarak gördüğüm kartları aklımda tutmam mümkün değil."

Mehmet Ekşi, derbi maçla da ilgili görüş belirterek, Beşiktaş'ın şu anda dünyanın her takımını yenebilecek güce sahip olduğunu savundu.

Beşiktaş'ın müthiş bir uyum içinde oynadığını aktaran siyah-beyazlı eski futbolcu, "Beşiktaşlı olarak şu anda takımımın Barcelona bile gelse yenebileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın artıları çok fazla duruyor ama Fenerbahçe de güzide bir takım. Şu anda Beşiktaş favori. Çünkü Fenerbahçe'de işler pek iyi gitmiyor." ifadelerini kullandı.

REKABETİN TARİHİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yapacakları Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçıyla 342. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te, Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 93 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 341 maçta Fenerbahçe 129, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 89 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 468 golüne, Beşiktaş 429 golle karşılık verdi.

Beşiktaş, son 16 maçta 3 kez kazanabildi

Beşiktaş, Fenerbahçe ile yaptığı son 16 derbiden sadece 3'ünü kazanabildi.

Siyah-beyazlı takım, rekabetteki son 16 maçtan 8'ini yitirirken, 5 kez berabere kaldı, rakibine sadece 3 kez üstünlük kurabildi.

Rekabette tamamı Süper Lig'de oynanan son 16 maçın sonucu şöyle:

Tarih Stat Sonuç (BJK-FB)

18.04.2010 FB Şükrü Saracoğlu 0 - 1

19.09.2010 FB Şükrü Saracoğlu 1 - 1

20.02.2011 BJK İnönü 2 - 4

27.10.2011 BJK İnönü 2 - 2

05.02.2012 FB Şükrü Saracoğlu 0 - 2

29.04.2012 FB Şükrü Saracoğlu 1 - 2

03.05.2012 BJK İnönü 1 - 0

07.10.2012 FB Şükrü Saracoğlu 0 - 3

03.03.2013 BJK İnönü 3 - 2

30.11.2013 FB Şükrü Saracoğlu 3 - 3

20.04.2014 Atatürk Olimpiyat 1 - 1

02.11.2014 Atatürk Olimpiyat 0 - 2

22.03.2015 FB Şükrü Saracoğlu 0 - 1

27.09.2015 Atatürk Olimpiyat 3 - 2

29.02.2016 Ülker 0 - 2

03.12.2016 Ülker 0 - 0 Arena'da ilk kez

Beşiktaş ile Fenerbahçe, BJK İnönü Stadı'nda 167 karşılaşma oynadı.

Resmi ve özel bu 167 maçın 59'unda Fenerbahçe sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş57 galibiyet elde etti, 51 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Dolmabahçe'de yapılan maçlarda siyah-beyazlıların toplam 194 golüne, sarı-lacivertliler 204 golle karşılık verdi.

Şubat derbileri

Beşiktaş ile Fenerbahçe futbol takımları arasında yapılacak 2017'nin ilk derbisi öncesi şubat ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde üstünlüğü göze çarpıyor.

İki ekip, 93 yılda oynadıkları toplam 341 maçtan 24'ünü şubat ayı içinde yaptı. Yılın ikinci ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş 10, Fenerbahçe 8 galibiyet aldı, 6 maç da berabere bitti. Fenerbahçe'nin 23 golüne, Beşiktaş 21 golle yanıt verdi.

İki takım şubat ayında en son geçen sezon karşılaştı. 29 Şubat 2016'da Ülker Stadı'ndaki lig maçını Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Taraflar, maçın tarihi 5 Şubat'ta daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. 1983'te İnönü Stadı'ndaki Donanma Kupası maçı 1-1 biterken, 1997'de yine İnönü Stadı'ndaki Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasından Beşiktaş 2-1 galip ayrıldı. 2012'de ise Ülker Stadı'nda oynanan lig derbisini ev sahibi ekip 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Başkanların derbi karnesi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu derbisi öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, başkan sıfatıyla Beşiktaşkarşısında 23 galibiyet, 16 da yenilgi gördü.

Aziz Yıldırım'ın ilk kez başkanlık görevine seçildiği 15 Şubat 1998 tarihinden itibaren iki takım arasında yapılan toplam 49 maçın 23'ünü Fenerbahçe, 16'sını Beşiktaşkazanırken, 10 maç berabere sona erdi.

Sarı-lacivertli takım, Aziz Yıldırım döneminde Beşiktaş'a toplam 78 gol atarken, kalesinde 65 gole engel olamadı.

Beşiktaş ise, 25 Mart 2012 tarihinde yapılan kongrede başkan seçilen Fikret Orman yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 11 derbi maçtan 3'ünü kazandı, 5'ini yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar bu maçlarda toplam 12 gol atıp, 18 gol yedi.

Goller yabancılardan

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde son dönemde gollerin büyük bölümü yabancı oyunculardan geldi.

93 yıllık rekabetteki son 27 randevuda filelere giden toplam 75 golden 58'inde yabancıların imzası bulunuyor.

İki takım arasındaki 22'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere son 27 resmi maçta Fenerbahçe'nin 44 golünden 34'ünü, Beşiktaş'ın ise 31 golünden 21'ini yabancı futbolcuları kaydetti.

Bu arada, Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer ile Beşiktaşlı Tosic de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

İlk golün önemi büyük

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde oynanan son 22 karşılaşmada ilk golü atan takım sadece 2 kez yenildi.

Rekabette 20'si Süper Lig, biri TFF Süper Kupa, biri de Türkiye Kupası olmak üzere son 22 randevuda öne geçen takım sahadan 2 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda skorda öne geçen taraf 15 kez kazandı, 4 kez berabere kaldı. Bu süre içinde sadece 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi. 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 22 karşılaşmada Fenerbahçe 14, Beşiktaş 7 maçta ilk golü atarak öne geçti. Taraflar arasındaki son randevu ise golsüz bitti.

Sarı-lacivertliler öne geçtikleri maçların 11'ini kazandı, birinde yenildi, 2'sinde berabere kaldı. Siyah-beyazlılar ise öne geçtikleri derbilerin 4'ünü kazandı, 2 kez eşitliği bozamadı, bir kez de puansız ayrıldı.

Kart raporu

İki takımın son 15 sezonda yaptığı 39 resmi maçta hakemler toplam 25 kırmızı, 220 de sarı kart kullandı.

Bu süre içindeki 33'ü Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere 39 maçta Beşiktaş'tan 16, Fenerbahçe'den ise 9 futbolcu kırmızı kart gördü.

Rekabetteki son 4 randevuda ise kırmızı kart çıkmadı.