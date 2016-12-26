Kupada hakemler belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında yapılacak 4. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü yapılacak 4. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada müsabakaların hakemleri şöyle:
28 Aralık Çarşamba
12.00 Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor: Volkan Bayarslan
14.30 İnegölspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
16.00 Atiker Konyaspor-Gümüşhanespor: Suat Arslanboğa
17.00 Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor: Abdulkadir Bitigen
18.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Serkan Çınar
20.30 Tuzlaspor-Galatasaray: Alper Ulusoy
29 Aralık Perşembe
14.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Bülent Birincioğlu
16.00 Şanlıurfaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya
16.30 Bursaspor-Aydınspor 1923: Murat Özcan
18.00 Kızılcabölükspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe-Menemen Belediyespor: Ümit Öztürk
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