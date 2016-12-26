Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kupada hakemler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında yapılacak 4. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

  • 1
  • 2
  • 4
  • 4
  • 2
  • 0
x

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü yapılacak 4. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
 
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada müsabakaların hakemleri şöyle:
 
28 Aralık Çarşamba
 
12.00 Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor: Volkan Bayarslan
14.30 İnegölspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
16.00 Atiker Konyaspor-Gümüşhanespor: Suat Arslanboğa
17.00 Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor: Abdulkadir Bitigen
18.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Serkan Çınar
20.30 Tuzlaspor-Galatasaray: Alper Ulusoy
 
29 Aralık Perşembe
 
14.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Bülent Birincioğlu
16.00 Şanlıurfaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya
16.30 Bursaspor-Aydınspor 1923: Murat Özcan
18.00 Kızılcabölükspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe-Menemen Belediyespor: Ümit Öztürk

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser büyük proje açılışlarına eklenen son halka olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser büyük proje açılışlarına eklenen son halka olmuştur

Dünyada en çok ziyaret edilen kutsal mabedler

Dünyada en çok ziyaret edilen kutsal mabedler

Ava giden avlanır

Ava giden avlanır

CHP'li belediye başkanının twitter hesabı hack'lendi

CHP'li belediye başkanının twitter hesabı hack'lendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA