Kupada ilk raunt Gençler'in!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Gençlerbirliği sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup etti. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren tek golü Petar Skuletic kaydetti. Bu karşılaşmanın rövanşı 16-17-18 Ocak tarihlerinden birinde Bursa'da oynanacak ve tur atlayan takım çeyrek finale yükselecek.