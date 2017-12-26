Kupada ilk raunt Gençler'in!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Gençlerbirliği sahasında Bursaspor'u 1-0 yendi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Gençlerbirliği sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup etti. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren tek golü Petar Skuletic kaydetti. Bu karşılaşmanın rövanşı 16-17-18 Ocak tarihlerinden birinde Bursa'da oynanacak ve tur atlayan takım çeyrek finale yükselecek.
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