Kupada Sivasspor'dan rahat galibiyet
Sivasspor, Yeni Amasyaspor maçından galip ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı konuma geldi. İşte Sivasspor - Yeni Amasyaspor maçından detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 4. hafta maçında Sivasspor ile Yeni Amasyaspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor, 3-1'lik skorla kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikda penaltıdan Leandrinho, 46. dakikada Rasim Mutlu kendi kalesine ve 57. dakikada Leandrinho attı. Yeni Amasyaspor'un tek golü 90. dakikada Batınay attı.
Bu sonucun ardından Sivasspor, 4. maçında puanını 6'ya yükseltti. Yeni Amasyaspor ise henüz puanla tanışamadı. Sivasspor, kupada bir sonraki maçını Göztepe'ye karşı deplasmanda oynayacak. Yeni Amasyaspor ise Başakşehir'e konuk olacak.
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