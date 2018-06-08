Kurt Zouma için Galatasaray iddiası
Galatasaray’da stopere ilk hamle geliyor. Chelsea’den ayrılması beklenen Zouma için sarı-kırmızılılar harekete geçiyor.
Transferde detaylı bir çalışma yapan Galatasaray savunma hattını güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı takımın gündeminde sürpriz bir isim öne çıktı. Chelsea’de forma giyen stoper Kurt Zouma ile Galatasaray’ın ilgilendiği öne sürüldü.
Fransa basınında yer alan haberlerde, Chelsea’de şu an yeni teknik direktörün belli olmasıyla kadroda değişiklik olacağı, Zouma’nın da düşünülmeyen isimlerden olduğu ifade edildi.
Galatasaray’ın da Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı hatırlatılarak 23 yaşındaki Zouma için transfer ihtimali ortaya kondu. Transferde önceliğin kiralama olduğu ifade edildi.
(Skorer)
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