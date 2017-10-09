Kwadwo Asamoah Juventus'a resti çekti: Ben Galatasaray’la anlaştım. Ocakta imzayı atıyorum

Yaz dönemini transfer anlamında harika geçiren, aldığı oyuncularla adeta nokta atışı yapan Galatasaray, devre arasında ise tek eksik bölgesi olan sol bek ihtiyacına kesin olarak noktayı koyacak. Sarı-Kırmızılılar, sezon başında Juventus’ın bırakmadığı ancak her konuda anlaşmaya vardığı Kwadwo Asamoah’ı, Ocak ayında kesin olarak kadrosuna katacak.

Juve’nin, alternatif oyuncu olarak kadrosunda tutmak istediği Ganalı yıldız, yeteri kadar süre alamadığı ve şu ana kadar hayal kırıklığına uğradı. İtalyan temsilcisinde şu ana kadar sadece 3 maçta forma giyebilen 28 yaşındaki oyuncu, zaten bağlarını koparmadığı Aslan’a haber gönderip, devre arasında transferinin sonuçlanmasını talep etti.

Linnes ve Latovlevici alındı

Bunun üzerine hemen harekete geçen Cim Bom’un kurmayları, Juve ile temasları sıklaştırdı. Çizme temsilcisinin, sezon başındaki gibi katı bir tavır sergilememesi ve transferin olumlu şekilde sonuçlanması bekleniyor. Ayrıca tecrübeli futbolcunun, bu süreçte başka takımlardan gelen teklifleri de, “Ben, Galatasaray’la anlaştım. Ocak’ta imzayı atıyorum” diyerek kabul etmediği bildirildi. Hatırlanacağı gibi Aslan, Asamoah’ı sezon başında alamadığı için sol bek pozisyonunda Martin Linnes ile Karabük’ten aldığı Iasmin Latovlevici’yi kullanıyor. (Fanatik)