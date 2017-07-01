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Kwadwo Asamoah'ın menajeri Galatasaray'ın teklifini reddettiklerini açıkladı

Galatasaray'ın orta saha adayları arasında yer alan Juventus'un yıldız ismi Kwadwo Asamoah'ın menajeri flaş sözler kullandı.

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Galatasaray'ın orta saha adayları arasında yer alan Juventus'un yıldız ismi Kwadwo Asamoah'ın menajerinden sarı-kırmızılılarla ilgili ilk açıklama geldi. Igor Tudor'un transferini istediği ismin teklifi reddettiği ortaya çıktı...

Asamoah'ın Galatasaray'a transferi hakkınında konuşan menajeri Edoardo Crnjar, "Evet Türkiye'den teklif aldık ama reddettik. Nedeni geçerli bir teklif olmaması değil, iyi bir teklifti. Kwadwo, Juventus'tan kolayca ayrılmayacak. Bu sezon da burada kalacak" ifadelerini kullandı

Asamoah'ın menajeri Edoardo Crnjar ile Juventuslu yetkililer son durumu masaya yatırmak için hafta içerisinde bir araya gelmişti.

Igor Tudor'un, "Joker olarak kullanabileceğim bir isim. Sol bekte sorunu giderir, orta sahada da alternatiflerimizi zenginleştirir. Eğer alabilirsek takıma büyük katkısı olur" ifadesini kullandığı Asamoah'ın ardından artık rotanın alternatif isimlere kırılması bekleniyor

Orta sahada ve sol bekte görev alabilen Asamoah geçen sezon Juventus'ta 24 maça çıkarken 1 de asist yapmıştı. (Sporx)

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