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Kylian Mbappe twitter hesabında yazan Monaco yazısını sildi

Monaco'nun 18 yaşındaki yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, hakkında çıkan transfer iddialarını güçlendiren bir harekete imza attı. Fransız futbolcu, twitter hesabında yazan Monaco yazısını sildi.

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Monaco'nun yıldızı Mbappe'den flaş bir hamle geldi. Geride bıraktığımız sezonda gösterdiği müthiş performansla Monaco'nun şampiyonluğunda büyük bir paya sahip olan Mbappe, Monaco'yu sildi.

Real Madrid'e transfer olacağı iddia edilen genç süper star, bu iddiaları güçlendiren bir olaya imza attı.

Twitter hesabındaki "Monaco futbolcusu" açıklamasını kaldıran Mbappe, "Takımdan ayrılıyor" yorumlarını güçlendirdi.

18 yaşındaki yıldız için spor dünyasında, "Real Madrid'e gidecek" iddiaları artarken Fransız yıldız da bu hareketle gelişmeleri doğruladı.

Kylian Mbappe, Monaco formasıyla geçtiğimiz sezon 46 maçta 28 gol atıp 8 de asist üretti. (Sporx)

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