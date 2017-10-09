La Liga devi Atletico Madrid, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 14 milyon euro önerdi

Geçen sezon Mehmet Ekici’nin yokluğunda şans bulan ve gösterdiği performansla Trabzonspor’un vazgeçilmez ismi olan Yusuf Yazıcı, Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor. Birçok kulüp 20 yaşındaki yıldızı takip ederken, İspanyol devi Atletico Madrid, şimdiden ciddi girişimlerine başladı. Karadeniz ekibine 14 milyon Euro’luk (60 milyon TL) bir teklif sunan Kırmızı-Beyazlılar, Yusuf’u da iyi bir sözleşme ile ikna etmeyi planlıyor. Bordo- Mavililer, başarılı oyuncuyu devre arasında göndermek istememesi sebebiyle tok satıcı tavrıyla görüşmelerine devam ederken, Madrid ekibinin rakamı biraz daha yukarıya çıkarabileceği öğrenildi.

Abdülkadir’e de ilgi sürüyor

Öte yandan Abdülkadir Ömür’ü de takip eden Başkent ekibi, 18 yaşındaki oyuncu için nabız yoklamaya devam ediyor. Ocak ayında transfer yasağı bitecek olan Atletico, devre arasında resmi olarak Karadeniz ekibinin kapısını çalacak. Sezon sonunda bu iki futbolcu için de taliplerin artacağını düşünen İspanyol temsilcisi, en kötü ihtimalle ocak ayında Yusuf için ön protokol imzalamayı hedefliyor.

'Çok iyi teklifler geliyor'

Bordo-Mavililer’in Başkanı Muharrem Usta da Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için gelen teklifleri doğruladı. İki genç yıldızı da önemsediklerini dile getiren Usta, “Aynı dönemde çok kaliteli iki oyuncumuz Türkiye’nin gündemine oturmuş durumda. Bu açıdan çok gururlu bir dönem yaşıyoruz. Sadece biz değil, yurt dışında birçok kulüp bu iki oyuncumuzu takip ediyor, önemsiyor. Bizlerle görüşmeler yapıyorlar. Rakamlar konusuna şu anda girmem çok sağlıklı değil. Ancak çok iyi tekliflerin geldiğini söyleyebilirim. Bundan sonra da daha iyileri gelecek ama onlar daha işin başındalar. Türkiye’ye örnek oldular” dedi.