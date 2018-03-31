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La Liga'da 2 haftadır kadroya alınmayan Emre Mor İspanya'da gündem oldu

İspanya La Liga’da Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor, milli takım arasından önce Malaga maçının kadrosuna alınmadıktan sonra bu hafta da Athletic Bilbao maçının kadrosunda da kendisine yer bulamadı.

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Yüksek ateşi nedeniyle Milli Takım’a da katılamayacağını Twitter hesabından açıklayan Emre Mor, İspanya basınında da gündeme geldi.

El Mundo Deportivo’da yer alan “Emre Mor’a neler oluyor?” başlıklı haberde şubat ayında takımın en iyi oyuncusu olarak gösterilen Emre Mor’un kadroya girmekte zorlandığı ifade edildi.

20 yaşındaki milli futbolcu, Türkiye A Milli Takımı’nın İrlanda ve Karadağ ile oynadığı hazırlık karşılaşmalarında da görev alamamıştı. Mircea Lucescu, Emre Mor’un kadroda olmaması hakkında ”Emre çok hasta, ateşi 39’a kadar çıkmıştı. Ona da yazık tabii…” sözlerini kullanmıştı.

(Hürriyet)

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