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La Liga'nın resmi Twitter hesabı, Nihat Kahveci'yle ilgili video paylaştı

La Liga'nın resmi Twitter hesabı, Beşiktaş ve A Milli Takım'ın unutulmaz isimlerinden Nihat Kahveci'yle ilgili bir video paylaştı.

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Beşiktaş ve A Milli Takım'ın unutulmaz isimlerinden olan Nihat Kahveci, İspanyollar tarafından unutulmuyor.

La Liga'da Real Sociedad ve Villareal formalarıyla başarıdan başarıya koşan eski milli futbolcuyla ilgili La Liga'nın resmi Twitter hesabı bir paylaşımda bulundu.

Nihat'ın La Liga'da attığı en güzel gollerden oluşturulan derlemede yıldız futbolcu için "Türk tutkusu: Goller için tutku" ifadesini kullandı.

Milli futbolcu, Ocak 2002'de transfer olduğu Real Sociedad'da ertesi sezon takımıyla ligi 2. sırada bitirmiş, attığı 23 golle de gol krallığı yarışında Roy Makaay'ın arkasında Ronaldo'yla birlikte ikinciliği paylaşmıştı.

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