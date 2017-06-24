Lacazette 50 milyon karşılığında Arsenal yolunda

Arsenal, Lyon'un yıldız forveti Alexandre Lacazette konusunda sona geldi. Daha önceden de birçok kez Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan ancak bir türlü sonuca ulaşamayan Topçular, bu kez 50 milyon euroluk bir teklifle Lyon'un kapısını çaldı.

Lyon'dan ayrılmak için fırsat kollayan ve başkan Jean Michel Aulas'la sorunu çözemeyen Lacazette, Atletico Madrid'le de anlaşmış ancak İspanyol kulübne gelen transfer yasağı, Lacazette'e engel olmuştu.

Sky Sports'ta yer alan habere göre ise, Arsenal son olarak 50 milyon euroluk bir teklif yaptı ve Lyon'dan olumlu cevap aldı. Son karar ise "Sadece Şampiyonlar Ligi'ne oynayan bir takımda forma giyerim" diyen Lacazette' e kaldı.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon 45 maçta 37 gol, 5 asistlik performans sergiledi.