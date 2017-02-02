Lallana'dan ilginç diyet! 8 öğün yemek...

Adam Lallana, Liverpool'daki başarı sırrını paylaştı. Liverpool'un İngiliz futbolcusu Adam Lallana, günde 8 öğün yemek yediği diyetin başarısında önemli bir pay olduğunu açıkladı.

Lallana, Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'un ekibinde yer alan Mona Nemmer'in önerdiği diyet sayesinde kendini daha iyi hissettiğini söyledi. Liverpool'un internet sitesinden açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki futbolcu, ''Mona'nın gelişimimde büyük bir etkisi oldu. Eğer farklı bir şey yersem, hemen dengelemem için bana diğer önerileri sunuyor. O, inanılmaz bir şef. Harika bir kişilik ve yemek yapma konusunda inanılmaz.'' dedi.

Geçtiğimiz günlerde yılın en iyi İngiliz futbolcusu seçilen Lallana, Mona Nemmer'in kendisine 8 öğün yazdığını belirtirken tost, yumurta, yoğurt ve muzu her gün tükettiğini söyledi.

Adam Lallana, bu sezon Liverpool formasıyla Premier Lig'de 21 maça çıkarken 7 gol ve 7 asist üreterek Jürgen Klopp'un vazgeçilmezlerinden oldu.