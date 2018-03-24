Larin: Umuyorum maçlarda süre alabilirim

Beşiktaş’ın devre arasında zorlu sürecin ardından kadrosuna kattığı Cyle Larin, MLS’in sitesine konuşmalar yaptı.

Kanada Milli Takımı’nda olan Larin, vatandaşı Atiba Hutchinson’ın Beşiktaş’ta olmasının şans olduğunu belirtip, “İşimi kolaylaştırıyor. Atiba birkaç senedir orada. Benim oraya yerleşmemde, yaşamımda çok yardımcı oluyor. Rahat olmamı sağladı” dedi.

Beşiktaş’ın şampiyonluk şansından da bahseden yıldız forvet, “Umuyorum maçlarda süre alabilirim. Birçok önemli maçımız var. Bu zorlu maçları iyi oynamalıyız. Kazanacağımızdan da eminim. Yeniden şampiyon olmak istiyoruz”

Larin, Orlando ile sıkıntılı bir ayrılık süreci geçirmelerine rağmen hala eski kulübünü sevdiğini kaydetti. Kanadalı yıldız, Orlando’yu hala izlediğini ve desteklediğini vurguladı.

(Skorer)