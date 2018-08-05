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LASK Linz evinde golsüz berabere kaldı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi LASK Linz, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin 2. haftasında ağırladığı St. Pölten ile 0-0 berabere kaldı.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi LASK Linz, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin 2. haftasında ağırladığı St. Pölten ile 0-0 berabere kaldı.
 
Avusturya Ligi'nin 2. haftasında LASK Linz ile St. Pölten karşı karşıya geldi.
 
İki takım da mücadele boyunca yakaladığı pozisyonlarda gol bulmayı başaramadı.
 
LASK Linz, 60. dakikada Maximilian Ullmann'ın kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
 
Bu sonuçla St. Pölten 4, LASK Linz bir puana yükseldi.
 
Beşiktaş, LASK Linz ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını 9 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanşını ise 16 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

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