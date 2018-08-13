LASK Linz-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi LASK Linz ile yapacağı rövanş maçını Nikola Dabanovic yönetecek.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi LASK Linz ile 16 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada Karadağlı hakem Nikola Dabanovic görev alacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dabanovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jovica Tatar ile Aleksandar Djikanovic gerçekleştirecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Vojin Vojinovic olacak.
(AA)
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