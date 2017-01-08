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Lassana Diarra'dan ayrılık sinyali

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen orta saha oyuncusu Lassana Diarra'dan takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlanan bir paylaşım geldi.

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Kişisel Twitter adresindeki Marsilya yazısını kaldıran 31 yaşındaki futbolcunun bu hareketi takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.
 
Lassana Diarra, Twitter hesabındaki 'Marsilya' ibaresini kaldırdı.
 
Bu sezon Marsilya formasıyla 11 maça çıkan Diarra, gol ve asist üretemedi.
 

 

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