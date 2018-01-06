Latovlevici, Sivasspor'la her konuda anlaştı

Galatasaray yönetiminin de onayını alan Sivasspor başarılı futbolcuyla birkaç gün içerisinde sözleşme imzalayacak. Sezon başında Karabükspor’dan sürpriz bir şekilde Galatasaray’a transfer olan Latovlevici beklentilerin oldukça altında kalmış ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Yiğidolar, bu transferi gerçekleştirmek adına epeydir temaslarını sürdürüyordu.