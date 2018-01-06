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Latovlevici, Sivasspor'la her konuda anlaştı

Sivasspor’da teknik direktör Samet Aybaba’nın açıkladığı Latovlevici transferinde mutlu sona ulaşıldı. Tecrübeli hocanın, “Listemizdeki oyunculardan biri” dediği Rumen sol bekle yapılan görüşmelerde her konuda anlaşmaya varıldı.

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Galatasaray yönetiminin de onayını alan Sivasspor başarılı futbolcuyla birkaç gün içerisinde sözleşme imzalayacak. Sezon başında Karabükspor’dan sürpriz bir şekilde Galatasaray’a transfer olan Latovlevici beklentilerin oldukça altında kalmış ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Yiğidolar, bu transferi gerçekleştirmek adına epeydir temaslarını sürdürüyordu.

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