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Latovlevici'den Hagi, Sumudica ve Laurent Blanc yorumu

Galatasaray'ın sezon başında Kardemir Karabükspor'dan transfer ettiği Iasmin Latovlevici, Tudor'un ayrılışından sakatlığına, Kayserispor'dan başarılı bir sezon geçiren Marius Şumudica'dan Gheorghe Hagi'ye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

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İlk olarak sakatlığıyla ilgili konuşan Rumen sol bek, "Kupa maçında geri dönmek istiyorum ama sanırım fazla zorlamamak en iyisi. Ocak ayında geri dönmüş olurum. Eğer şimdi oynarsam %100'ümü veremem" dedi.

Tudor'un gönderilmesi hakkında ne dedi?

Tudor'un ayrılığı hakkında da açıklamalarda bulunan Latovlevici, "Basında çok fazla yalan haber var. Tudor'la ilgili birçok saçma haber yapıldı. Tudor iyi bir başlangıç yapmıştı. Sanırım soyunma odasında tansiyon yükselmiş ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Latovlevici'den Galatasaray'ın muhtemel teknik direktörüyle ilgili flaş yorum!

Latovlevici, Kayserispor'un teknik direktörü Marius Şumudica'nın bu başarıları hak ettiğini söylerken Galatasaray'ın muhtemel teknik adamlarıyla ilgili de flaş bir itirafta bulundu: "Laurent Blanc hakkında bir şeyler duymuştum ama şu anda gerçekten bir şey bilmiyorum. Şumudica ile Kayserispor'a imzası sırasında konuşmuştum. O dönem hazırlık kampındaydım. Bistrita'dayken 6 ay onunla birlikte çalıştım. Şu anda bulunduğu yere hak ediyor. Kayserispor geçen sezon az daha küme düşüyürdu. Bugünkü durumları sürpriz sayılır."

Karabükspor'un durumunu değerlendirdi!

Eski takımı Karabükspor'daki durumu da değerlendiren deneyimli oyuncu, "Tanase ile her gün konuşuyorum. Neler olacağını bekliyorlar onlar da. Onları küme düşmekten kurtaracak herhangi bir yol olduğunu düşünmüyorum. Bazıları kulübü şikayet etti, bazıları da gönderildi" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 8 maçta görev alıp 1 asist yapan 31 yaşındaki oyuncu 25 Kasım'daki Alanyaspor maçında sakatlanmıştı.

(Ajansspor)

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