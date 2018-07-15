Laureys: Schumacher'in durumu çok zor

Fransa Alpleri’nde 4.5 yıl önce geçirdiği kayak kazasının ardından yarı bitkisel hayatta rehabilitasyon sürecini sürdüren yıldız pilotla ilgili umut veren ifadeler kullanmayan Laureys şunları söyledi:

‘Ancak kısa sürede iyileşme mümkündü’

“Michael Schumacher medikal açıdan artık komada değil. Koma en çok birkaç hafta süren bir süreç. Komadan çıkıp da iyileşmek ancak kısa bir zaman içinde mümkün olabiliyor. Beyin bu tamiratı bir yılda veya daha uzun sürede de yapabiliyor”

‘Schumacher’in durumu zor’

“Ancak büyük rehabilitasyon uğraşlarına karşın Schumacher’in gelişimi çok yavaş, durumu zor. Schumacher’inki gibi ciddi vakalarda, beynin bu kadar tahribata uğradığı durumlarda entelektüel iyileşme olası değil. Zaman bize karşı işliyor. Schumacher’in tamamen iyileşme şansı çok az.”